«القاهرة الإخبارية»: استشهاد طفلة وسقوط مصابين في انفجار قوي بخان يونس

أفاد بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل فجر اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أبراجا للاتصالات موجودة في خان يونس، مخلفة وراءها عددا من الشهداء.

وأضاف جبر، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بضرب أبراج الاتصالات عزل هذه المنطقة عن الاتصال بغيرها من المناطق، ونتج عنه استشهاد طفلة وعدد من المصابين الفلسطينيين.