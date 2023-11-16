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«القاهرة الإخبارية»: استشهاد طفلة وسقوط مصابين في انفجار قوي بخان يونس

كتب:

هاجر عمر
05:28 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»

بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»

أفاد بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل فجر اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أبراجا للاتصالات موجودة في خان يونس، مخلفة وراءها عددا من الشهداء.

وأضاف جبر، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بضرب أبراج الاتصالات عزل هذه المنطقة عن الاتصال بغيرها من المناطق، ونتج عنه استشهاد طفلة وعدد من المصابين الفلسطينيين.

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