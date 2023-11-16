«بيطري المنوفية»: حملة «التحصين ضد طاعون المجترات» حققت 107% من المستهدف

نجحت حملة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز، التي أطلقتها مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، في تحقيق نسبة مرتفعة في المبادرة تزيد عن 100%، حثث تم تكثيف العمل والتعاون مع الجهات كافة لتوعية للمزارعين، وفق توجيهات محافظ المنوفية.

تحصين المواشي ضد طاعون المجترات في المنوفية

وأكد الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أنّ حملة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز، حققت أكبر من المستهدف بواقع 107% بعد تكثيف الحملات المتنقلة في جميع قرى ومراكز المحافظة.

حملات ميدانية على مستوى القرى والمدن

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ حملة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، تم التنسيق فيها مع الوحدات المحلية ومراكز المدن ومدريات الأوقاف لتنفيذ الدعاية بشكل مكبر، والجمعيات الزراعية.

وأوضح أنّ الجهود الكبيرة في حملة التحصين ضد طاعون المجترات، تأتي للحفاظ على الثروة الحيوانية، موجهًا الشكر لكل الفرق المشاركة في الحملة الميدانية والمتنقلة على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أنّ الحملة تأتي وفق توجيهات وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومحافظ المنوفية.