وفد أمريكي يتفقد مشروع محطة الهنادي في الأقصر.. تكلفته 22 مليون دولار

تفقد فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موقع مشروع محطة مياه الهنادي جنوب الأقصر، في إطار المتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمشروع.

أضخم مشروعات الوكالة

وأوضح محمد عويس، مدير عام متابعة المشروع، أن مشروع مياه الهنادي هو من أضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الأقصر وجنوب الصعيد، بتكلفة 16 مليون دولار، بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل 6 ملايين دولار والممتد من قرية الهنادي حتى قرية الشغب شمالا بطول 13 كيلومترا، ومن قرية الهنادي حتى قرية الدير جنوبا بطول 10 كيلومترات.

22 مليون دولار

وأضاف: «بهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروعين 22 مليون دولار والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع بنهاية العام الحالي 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب - سى دى إم سميث - كيمونكس مصر - CDM Smith»