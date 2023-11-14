وكيل «تعليم الأقصر» يشارك في افتتاح الدوري الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد

شارك الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، في افتتاح الدوري الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد «تربية خاصة - سمعي»، وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

5 محافظات تشارك في الدوري الإقليمي

وشارك في الدوري 5 محافظات هي «الأقصر - قنا - سوهاج - أسوان - البحر الأحمر»ن والمقرر إقامته على أرض المدينة الشبابية بمركز ومدينة الطود، وذلك في رياضات «الوثب - الجري - كرة السلة - تنس الطاولة».

الاهتمام بذوي الإعاقة

وأبدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، سعادته بمثل هذه الفعاليات التي تجعل من أبناء الوطن من ذوي الإعاقة مركز اهتمامها، وخاصة في التوقيت الذي تلقى فيه هذه الفئة كل الاهتمام والرعاية تنفيذا لتوجيهات الحكومة.