رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وكيل «تعليم الأقصر» يشارك في افتتاح الدوري الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
05:19 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الدوري الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد

الدوري الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد

شارك الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، في افتتاح الدوري الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد «تربية خاصة - سمعي»، وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

5 محافظات تشارك في الدوري الإقليمي

وشارك في الدوري 5 محافظات هي «الأقصر - قنا - سوهاج - أسوان - البحر الأحمر»ن والمقرر إقامته على أرض المدينة الشبابية بمركز ومدينة الطود، وذلك في رياضات «الوثب - الجري - كرة السلة - تنس الطاولة».

الاهتمام بذوي الإعاقة

وأبدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، سعادته بمثل هذه الفعاليات التي تجعل من أبناء الوطن من ذوي الإعاقة مركز اهتمامها، وخاصة في التوقيت الذي تلقى فيه هذه الفئة كل الاهتمام والرعاية تنفيذا لتوجيهات الحكومة.

 

اقرأ المزيد:

وكيل «تعليم الأقصر»: يجب تغيير الصورة المغلوطة للأخصائي الاجتماعي

وفد كنسي يشكر محافظ الأقصر على حسن تنظيم احتفالات دير مار جرجس

آلاف الأقباط يواصلون الاحتفال بمولد مارجرجس الروماني في الأقصر

وزيرة الثقافة تختتم فعاليات ملتقى الأقصر بمشاركة 17 فنانا مصريا وأجنبيا

أطفال يصرون على التبرع بالدم لصالح شهداء غزة في الأقصر.. والحملة ترفض

وزيرة الثقافة تشهد ختام الدورة 16 لملتقى الأقصر الدولي للتصوير
بقلم أبو الحسن عبد الستار