«تورتة» بطول 5 أمتار هدية لزائري دير مار جرجس بالرزيقات في الأقصر

احتفل الزائرون في دير مار جرجس بالرزيقات في محافظة الأقصر، بـ«تورتة» يبلغ طولها حوالي 5 أمتار وقدمها نادر أيوب مينا، أحد أبناء المحافظة هدية للزائرين.

شهد الاحتفال نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والكهنة والرهبان، وعدد كبير من المحتفلين حول التورته التي كانت تتزين بصور والشهيد العظيم مار جرجس والبابا تواضروس الثاني، وصور أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد

ويأتي الاحتفال بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس بمدينة اللد في فلسطين، بديره العامر في الرزيقات غرب محافظة الأقصر، إذ يقام الاحتفال بهذه المناسبة كل عام في شهر نوفمبر بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة وهذا العام تقرر اقتصار الاحتفال على الزيارات اليومية فقط.

إجراءات أمنية مشددة

من ناحية أخرى شددت مديرية أمن الأقصر، من إجراءاتها الأمنية في محيط الدير بالداخل والخارج وعلى أبوابه الرئيسية والفرعية للتأكد من شخصيات المشاركين في الاحتفالات، بالإضافة إلى انتشار موسع لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.