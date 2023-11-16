متحف الأقصر ينظم برنامجا عن القيم الأخلاقية في الحضارة المصرية

نظم القسم التعليمي والتواصل المجتمعي بمتحف الأقصر للفن المصري القديم، بمشاركة قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، برنامجًا توعويًا لمجموعة من الأطفال بعنوان «ازرع قيمة أخلاقية»، لتعليم الأطفال كيفية زراعة النباتات والاهتمام بها باستمرارية.

القيم الأخلاقية عند المصري القديم

ومن خلال هذه التجربة العملية جرى تعليم الأطفال القيم الأخلاقية التي يمكنهم المحافظة عليها من خلال الزراعة والاهتمام بها، من خلال مشاركة كل طفل في زراعة نوع من الزهور مع تسميتها بقيمة أخلاقية مثل التعاون أو الصدق أو الأمانة، مع شرح أهمية القيمة الأخلاقية وكيفية اهتمامه بها، وتنميتها داخل الطفل مثل اهتمامه بالزهرة التي يزرعها واستمراره برعايتها.

اهتمام المصري القديم بالزراعة

يهدف هذا التدريب إلى توضيح أهمية القيم الأخلاقية عند المصري القديم وضرورة التمسك بالعمل الصالح مع ربط اهتمام المصري القديم بالزراعة، إذ شارك بهذه الورشة مجموعة من الأطفال واطفال الدمج من مدرسة وادي الملكات بالأقصر.