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تفاصيل طرح عملات تذكارية للمشروع النووي المصري بالضبعة

كتب:

أسماء زايد
02:14 م | الخميس 16 نوفمبر 2023
عملات تذكارية

عملات تذكارية

وافق مجلس الوزراء  خلال اجتماع الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، على عدّة قرارات، بينها الموافقة على مشروع قرار بشأن السماح لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئات «الخمسة، والعشرة، والخمسين، والمئة»، خاصة بالمشروع النووي المصري بالضبعة.

وذكرت الحكومة في البيان الصادر عنها اليوم، أنّ سعر البيع يتحدد داخل مصر للقطعة الواحدة من العملات التذكارية المنصوص عليها في هذا القرار، كما يلي.

- العملة التذكارية فئة 5 جنيهات من الفضة بـ860 جنيها.

- العملة التذكارية فئة 10 جنيهات من الفضة بـ980 جنيها.

- العملة التذكارية فئة 50 جنيها من الفضة بـ1260 جنيها.

- العملة التذكارية فئة 100 جنيه من الفضة بـ1470 جنيها.

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