ارتفاع صافي أرباح كونتكت المالية القابضة بنسبة 67% في الربع الثالث من 2023

158 مليون جنيه صافي الربح المعدّل لكونتكت المالية القابضة بنسبة نمو سنوي 58% خلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفاع إجمالي محفظة كونتكت التمويلية إلى 19.7 مليار جنيه في الربع الثالث من 2023 بمعدل نمو 44%، وتمويلات جديدة بقيمة 12.1 مليار خلال أول تسعة أشهر من عام 2023 بنسبة زيادة سنوية 45% ، بفضل الأداء القوي لمنتجات التمويل الاستهلاكي وتمويل سيارات الركوب والنقل، ارتفاع إجمالي أقساط قطاع التأمين بنسبة سنوية 62% إلى 1.2 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، ونمو حجم التمويلات الجديدة بقطاع تمويل السيارات بنسبة سنوية 97%.

وتعليقا على نتائج أعمال كونتكت المالية القابضة للربع الثالث من 2023 قال الرئيس التنفيذي السيد سعيد زعتر: "حققنا نتائج مالية متميزة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، مع استمرار تحقيق قطاعاتنا لأداء قوي. تعكس هذه النتائج تفوق استراتيجياتنا والتزامنا بتحقيق النمو المستدام وتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا. نحن فخورون بهذا الإنجاز وملتزمون بتعزيز مكانتنا كمقدم رائد للخدمات المالية في مصر، مع استمرار تطور محفظتنا التمويلية ونجاح قطاع التأمين".

ثم أكد "كلنا ثقة في مستقبل واعد، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات، ونحن ملتزمون بالاستمرار في تحقيق النمو المستدام وتعظيم القيمة للعملاء. ولهذا الغرض، فإننا نركز على الاستراتيجيات التالية: الاستمرار في التوسع في أعمال الشركة في السوق المصري وأسواق المنطقة، وإطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة والمبتكرة التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والتأمينية، مما ساهم في تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات. أنا واثق من أننا، من خلال العمل معًا، سنتمكن من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. أشكر موظفينا وعملائنا ومساهمينا على دعمهم المستمر".