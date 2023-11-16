وصول الطفل الفلسطيني المصاب عبد الله كحيل للعلاج في مصر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بوصول الطفل الفلسطيني المصاب عبد الله كحيل الذي يواجه خطر الموت إلى معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية له وفق توجيهات الرئيس المصري.

مناشدة الطفل الفلسطيني للعلاج

وفي السياق ذاته، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت القناة أنّ الرئيس السيسي وجّه باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وناشد الطفل الفلسطينيي الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر، قائلا: «بطلب من المصريين معالجة رجلي، ليه بتقطعوها؟، خلوني أمشي زي قبل».