بعد توقف محطات المياه.. «الأونروا» تحذر من تفشي الإصابات المعوية في غزة

أعلنت وكالة الإغاثة الدولية الأونروا، اليوم الخميس، توقف 76 بئر مياه ومحطتين لمياه الشرب و15 محطة لضخ مياه الصرف الصحي عن العمل في غزة، بسبب نفاد الوقود.

الإسهال قد كان يكون مميتا في غزة

وأضافت الإغاثة في تغريدة لها على موقع التغريدات القصيرة «إكس» (تويتر) سابقا، «مع سوء الصرف الصحي والخدمات الطبية المحدودة حاليا، يمكن أن يكون الإسهال مميتًا».

العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الـ41

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ41 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 11 ألف، وإعلان وكالة الإغاثة الأونروا نفاذ الوقود لديها، وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.