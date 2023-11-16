أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة، التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية السيدة «انتصار السيسي» قرينة رئيس الجمهورية حتى 31 من ديسمبر المقبل 2023، في مجالات «القصة القصيرة، الشعر، التأليف المسرحي، الرسم، العزف على آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي، الغناء، تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية».

اكتشاف المواهب في مختلف المجالات الفنية

يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم ورعاية الموهوبين الصغار عن طريق اكتشاف المواهب في مختلف المجالات الفنية والأدبية والابتكارات المتعددة وتخصيص جائزة الدولة للمبدع الصغير تتويجا لهذه المواهب الإبداعية ودعم وصقل قدراتهم.

الفئات العمرية لجائزة الدولة للمبدع الصغير

وأشار المحافظ أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تنقسم إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولي من سن 5 حتى 12 عاما، والفئة العمرية الثانية تضم فوق 12 وحتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتان لتصبح 4 جوائز في كل فرع، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه، وتهدف الجائزة إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، ونشر الوعي الثقافي بين الطلاب وحثهم على التعلم والإبداع والابتكار والبحث عن المعلومات بالإضافة لتنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني.

شروط مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير

وأضاف محافظ المنوفية، أن المسابقة تتضمن عدة شروط منها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وأن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين ، ألا يكون العمل المقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى، وللاستعلام والاستفسار عن الجائزة والاطّلاع عن شروط المسابقة يرجي الدخول على صفحة «جائزة الدولة للمبدع الصغير» على الفيس بوك، من هنا، أو الموقع الإلكتروني من هنا.