10 حلول حكومية لضبط الأسعار في الأسواق.. بينها التعامل بحزم مع المتلاعبين

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة أمس، وزراء «التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، والتجارة والصناعة»، وكذا الجهات الرقابية المعنية بسرعة، لوضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أنّ الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات.

تفاصيل «مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية»

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن تفاصيل «مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية»، موضحا أن القضية الرئيسة الأهم بالنسبة للحكومة خلال الفترة السابقة هي مسألة «مجابهة التضخم» الذي يشغل المواطن المصري، لافتا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، و تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد، والخروج بما يلي:

- عمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة كان يستهدف السيطرة على الزيادة في الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية.

- العمل مع الجهات المنوطة، مثل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، يتمحور حول استهداف السلع الرئيسة وخفض أسعارها خفضًا حقيقيًا يلمسه المواطن المصري.

- الدولة ستتعامل من خلال أجهزتها الرقابية مع أي نوع من أنواع التلاعب.

- تطبيق مختلف الإجراءات ضد من يتلاعب بصورة غير عادلة في أسعار السلع بهذه المبادرة.

- تم التأكيد أن أساس المشكلة يتمثل في «ندرة المعروض» أو عدم توافر العرض الكافي من المنتجات الخام أو مستلزمات الإنتاج خاصة للسلع الغذائية.

- إتاحة وتوفير العملة الصعبة بشكل أكبر حتى يتسنى زيادة المعروض وبالتالي خفض السعر.

15% تخفيض على الدواجن الحية، والمجمدة، وبيض المائدة ، مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.

- 3 أشهريسري تطبيق المبادرة علي الدواجن بصورة مبدئية، ومن الممكن أن تمتد لأكثر من ذلك.

- 6 أشهر على الأقل تطبيق المبادرة للسلع الأساسية ، و سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولا لكبح جماح التضخم.

- 15% إلى 25% للمجموعة الـ 7 الأولى التى تشمل « الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز».