أسعار السكر في الأسواق اليوم الخميس.. انخفاض ملحوظ

سجلت أسعار السكر اليوم تراجعا ملحوظا وصل إلى جنيهين، بحسب ما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية الرسمية لمجلس الوزراء، عن وجود انخفاض وصل إلى 6.8% عن ما كان عليه من قبل، إذ سجل أقل سعر للسكر اليوم مبلغ الـ21.15 جنيه للكيلو.

سعر كيلو السكر

وأوضح الموقع الرسمي التابع لمجلس الزوراء أن سعر كيلو السكر من «زمزم» وصل سعره في الأسواق إلى 21.15 جنيه للكيلو، أما سعر كيلو السكر المعبأ وصل إلى 38 جنيها في الكيلو.

وتستمر فعاليات مبادرة خفض الأسعار الاستهلاكية، والتي شدد عليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع، إذ يجرى إتاحته في الشوادر والمنافذ والمحلات التجارية، والتي تدخل ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، لضمان وصولها إلى لكل المواطنين بشكل متساوي.