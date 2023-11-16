الحكومة تكلّف الجهات الرقابية بضبط أسعار السكر

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم في العاصمة الإدارية، وزراء التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذا الجهات الرقابية المعنية بوضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر.

قرار الحكومة لوقف المضاربات على سعر السكر

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف الممارسات التي تطرأ على أسعار السلع.