محافظ الغربية يتابع أعمال مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

منافذ بيع السلع

وتابع محافظ الغربية تخفيض أسعار السلع الغذائية الاساسية بالمنافذ والأسواق وعدد من المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ومنافذ معا ضد الغلاء، وعدد من الهايبرات والسوبر ماركت، ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق في الـ 12 مركزا ومدينة بالمحافظة، وذلك عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا عبر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وحرص المحافظ، خلال متابعته على الاستماع والتحدث المباشر مع المواطنين المترددين على المحال التجارية، واستمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وأرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة.

وأكد رحمي، أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

ووجه المحافظ، بضرورة توافر جميع السلع التي تحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

تكثيف الحملات الرقابية

وشدد محافظ الغربية، على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والأسواق، للتأكد من انضباط الأسعار، وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات، وكذلك المرور الميداني على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف ومطابقته للموصفات، مشدداً على تحريك جميع الجهات وفرق العمل بشكل متكامل، وتضافر الجهود للتصدي للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد محافظ الغربية على الرقابة والتصدي بحزم لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مشدداً على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مخالفة القانون، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات هدفها مواجهة جشع التجار، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء.