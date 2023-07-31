مصاريف الجامعة المصرية الروسية لعام 2023 - 2024 والأوراق المطلوبة

بعد إعلان الدكتور طارق حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023، ينتظر الطلاب التقديم للجامعة المصرية الروسية، التي أعلنت عن فتح باب التقديم، وموضحة الأوراق المطلوبة والمصروفات المطلوبة.

أعلنت الجامعة المصرية الروسية، فتح باب التقديم بالكليات، بالجامعة المصرية الروسية، لعام 2023/2024، من خلال المقر أو موقع الجامعة eru.edu.eg، وتشمل العديد من الكليات منها طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة والهندسة بمختلف تخصصاتها، مثل الميكاترونيات والروبوتات وهندسة التشييد والهندسة المعمارية وهندسة الاتصالات، وهي برامج معتمدة من اتحاد المهندسين العرب، ومن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بحسب الموقع الرسمي للجامعة المصرية الروسية.

الأوراق المطلوبة للجامعة المصرية الروسية

أعلنت الجامعة عن الأوراق الرسمية المطلوبة وهي:

أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

أصل بيان تقديرات موثق بختم الشعار.

أصل المحتوي العلمي بالمواد التي درسها الطالب من الجهة المحول منها موثق بختم الجامعة.

أصل شهادة الميلاد موضح بها الرقم الثلاثي للطالب .

خطاب سحب أو بيان حالة من الكلية أو المعهد المحول منها في حالة القبول.

نموذج 2 جند وبطاقة 6 جند للطلاب الذكور.

عدد 6 صور شخصية حديثة.

أما فيما يخص الطلاب المحولين من جامعات خارج مصر، يتم إضافة الأوراق التالية مع الأوراق السابقة مع التأكد من توثيقهامن المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة وهي:

أصل جواز السفر موضح عليه تأشيرات الدخول والخروج من وإلى الدولة التي درس بها الطالب.

شهادة تحركات من وزارة الداخلية تُثبت الفترة التى قضاها الطالب أثناء دراسته بالجامعة المحول منها.

صورة من تصريح إقامة الطالب بالدولة التى بها الجامعة المحول منها.

خطاب من المستشار الثقافي بالسفارة المصرية بالدولة المحول منها يفيد بأن الجامعة المحول منها الطالب.من الجامعات المعترف بها في جمهورية مصر العربية.

مصاريف الجامعة المصرية الروسية لعام 2023 - 2024

أما عن المصروفات فيتم سداد 130 دولار رسوم التسجيل وطلب الالتحاق مرة واحدة، ويتم سداد 60 دولار رسوم اختبار القدرات لكل من كليتي الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، بالإضافة إلى 200 دولار رسوم مقاصة علمية للطلاب المحولين مرة واحدة، ودفع رسوم مصروفات الكتب الدراسية للعام الجامعي 2023 / 2024، يسدد القسط الأول عند القبول والقسط الثاني في نهاية الفصل الدراسي الأول.