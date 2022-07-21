مكتب الضبعة يستقبل أول وفد روسي لإصدار تراخيص عمل في فترة التشغيل التجريبي

بدأ التشغيل التجريبي لمكتب تراخيص عمل الأجانب بمدينة الضبعة بمديرية القوى العاملة بمطروح، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة، وزيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، وتيسير وتسهيل الخدمات المقدمة للشركات العاملة داخل نطاق المدينة، والمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات، وتوفير فرص عمل داخلها للشباب بسوق العمل بما يسهم في الحد من معدلات البطالة والتي تعتبر من أولويات استراتيجية رؤية مصر 2030.

مكتب تراخيص عمل الأجانب بالضبعة

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ مكتب تراخيص عمل الأجانب بالضبعة، أُنشئ داخل مكتب متعدد الأنشطة بمدينة الضبعة، والذي يتضمن خدمات التفتيش العمالي، وتفتيش السلامة والصحة المهنية، فضلا عن خدمات استخراج شهادات القيد وقياس مستوى المهارة، ودراسات سوق العمل بالإضافة إلي علاقات العمل لخدمة العاملين بالمنشآت في حل مشكلتهم داخل محيط العمل .

من جانبه، أوضح عاطف درويش، مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، أنّ المكتب بدأ استقبال الراغبين في استخراج تصاريح العمل من الأجانب والشركات، بناء على تعليمات وزير القوى العاملة ببدء العمل تجريبيا داخل المكتب، خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، والتي تفقد فيها المكتب وأصدر بعض التوجيهات لتخصص مكان أكبر للمكتب في المستقبل القريب.

وفد روسي

وأضاف مدير المديرية، أنّ المكتب استقبل أول وفد روسي لإصدار تراخيص العمل الخاصة بهم، والذين أثنوا على جهود وزارة القوى العاملة لتسهيل عمل الشركات داخل مدينة الضبعة في الفترة الأخيرة، مؤكدين أنّ المكتب قدّم كل التسهيلات اللازمة للشركات المتقدمة بما يزيد من معدلات الاستثمار وتوفير العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المدينة والمدن المجاورة.