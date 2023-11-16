«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بموقف السيسي بشأن علاج الطفل الفلسطيني

قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية ما زالت تثبت دورها الإنساني في دعم المدنيين في غزة، وسعيها المستمر من أجل إنقاذ الأرواح وعلاج المصابين بدافع إيمان حقيقي بحقهم في الحياة.

رسالة للعالم أجمع

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من توجيه مباشر بعلاج الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، والذي كان يواجه خطر الموت وتنفيذ الجهات المعنية هذا التوجيه بمثابة رسالة للعالم أجمع أن الدولة المصرية تسعى بكل ما أُوتيت من جهد لسرعة رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى توجيه الرئيس منذ قليل بسرعة إنهاء إجراءات الأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية، إذ جرى منذ قليل العمل على نقل 35 طفلا من مستشفيات غزة إلى المستشفيات المصرية، حيث أن قطاع غزة يعاني حاليا من توقف لأغلب خدمات الرعاية الصحية وجميع خدمات الإسعاف، سواء بسبب استهداف سلطات الاحتلال للمنشآت الطبية والأطقم الطبية أو بسبب نفاذ الوقود.

دور مصر الريادي في نجدة الفلسطينيين

وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان أن ما تقوم به الدولة حاليا، في قطاع الصحة، لم تفعله أي دولة في العالم سواء فيما يتعلق باستقبال الحالات او إجراء العمليات الجراحية أو أي تدخلات من الممكن أن تسهم في الحفاظ على حياتهم.