«العربية لحقوق الإنسان» تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بمدرسة الفاخورة

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بيانا تؤكد من خلاله أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عدوانها على المدنيين في قطاع غزة، ومن أخطرها قيام قوات الاحتلال بقصف مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» بما أدى لمقتل وإصابة 64 مدنياً، علماً بأن المدرسة تضم 16 ألف نازح فروا إلى مقرات الأمم المتحدة بحثاً عن الحماية.

قصف مخيم المغازي ومخيم جباليا

وأكدت المنظمة في بيانها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عدد من جرائم الحرب خلال الأيام القليلة الماضية، بدأت بقصف مخيم المغازي الذي أسفر عن استشهاد واصابة 150 مدنيا فلسطينيا، وكذا قصف مخيم جباليا الذي نتج عنه 900 شهيد وجريح وفصل بين جريمتي الفاخورة والمغازي ساعات قليلة عن استهداف مشافي الشفاء والقدس وقافلة الجرحى المتحركة على الطريق الساحلي نحو معبر رفح للعلاج في مصر.

وحرصت العربية لحقوق الإنسان في بيانتها السابقة على تحليل وبيان عوامل ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المختلفة في قطاع غزة بداية من مساء يوم 7 أكتوبر، وحتى الآن والتي تصاعدت لمستويات غير مسبوقة في قطاع غزة والضففة الغربية والقدس المحتلة.

قصف قطاع غزة بـ25 ألف طن من المتفجرات

وبلغت الإحصاءات نحو 10 آلاف شهيد فلسطيني و26 ألف جريح، وسجل الأطفال والنساء والمسنين نحو 80% من القتلى والجرحى في تأكيد واضح على الطابع الانتقامي لسلوكيات الاحتلال الإسرائيلي والإمعان في قتل المدنيين، ولا يعكس عدد القتلى التقدير النهائي، حيث لا يزال من 2000 إلى 2500 مُبلغ بفقدانهم تحت الأنقاض، بينهم 1200 طفل حسب المصادر الميدانية.

وأكدت العربية لحقوق الإنسان في تقريرها أن جيش الاحتلال قد قصف قطاع غزة بـ25 ألف طن من المتفجرات شديدة التدمير خلال أقل من شهر، أخذاً في الاعتبار أن هذا القصف يجري في مساحة 362 كيلو متر مربع فقط تشكل البقعة ألكبر اكتظاظاً بالسكان في العالم بنحو 2.3 مليون نسمة.

تدمير 25 ألف وحدة سكنية مع ختام الأسبوع الرابع للعدوان

ووفق التقديرات الأولية، ففي ختام الأسبوع الرابع من العدوان، جرى تدمير 25 ألف وحدة كسنية، وتضرر 212 ألف وحدة سكنية، وتدمير 54 مسجداً و3 كنائس، و169 مدرسة، و85 مقراً خدماتياً، وخروج 19 مستشفى من الخدمة.

ومن بين ضحايا العدوان الإسرائيلي 72 من موظفي وكالة الأونروا، ونحو 80 من الطواقم الطبية، و27 صحفياً، كما راتفع عدد ضحايا العدوان في الضفة الغربية إلى 145 قتيلاً، و2600 مصاباً، فضلاً عن الاعتقال التعسفي لنحو 4700 إضافيين، ليتجاوز عدد المعتلقين الفلسطينيين لنحو 10 آلاف، بينهم قرابة 1100 معتقل إداري.

وتدعو المنظمة القمة العربية في المملكة العربية السعودية السبت المقبل إلى استثمار إمكاناتها الكبيرة في فرض رؤيتها الواضحة لوقف فوري للعدوان وسقف زمني منظور لمعالجة جذور الأزمة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967 بصورة نهائية.