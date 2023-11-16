«خدمات البترول البحرية» تتولى مهمة تتنمية حقول غرب الدلتا

نجح الكيان البحري العملاق شركة خدمات البترول البحرية PMS التابعة لقطاع البترول المصري ، في الحصول على أمر إسناد لتنفيذ المرحلة العاشرة لمشروع تنمية حقول غرب الدلتا من شركة البرلس للغاز وذلك في المياه العميقة ولأول مرة في تاريخها.

وستعمل شركة خدمات البترول البحرية على مد وإنزال كابلات بحرية بأعماق غير مسبوقة وربط الآبار على الإنتاج، وذلك في إطار السعي لعقد المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات البترولية والتنوع في مجال الأعمال وتعظيم القدرات الإنتاجية لقطاع البترول المصري، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

تعظيم الإنتاج من الغاز في حقول غرب الدلتا البحرية

وتستهدف شركة البرلس للغاز من المشروع تعظيم إنتاجها من الغاز في حقول غرب الدلتا البحرية.

ويأتي إسناد المشروع إستمرارا لنجاحات الشركة في تنفيذ حجم الأعمال الكبير خلال العام الحالي وإنجازات قياسية على الأصعدة كافة.