ارتفاع أسعار البترول العالمية وسط توقعات بنمو الطلب

ارتفعت أسعار البترول العالمية اليوم الأربعاء مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات، وذلك بعد يوم من رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على البترول هذا العام.

وحققت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، بما يعادل 0.2%، إلى 82.67 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو 0.2% أيضا إلى 78.28 دولار، وفق وكالة «رويترز».

انتعاش الطلب الصيني وانخفاض الدولار

فوفق التقارير انتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر الماضي مع نمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات فيما يعد مؤشرا إيجابيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يشير إلى الاتجاه إلى الحصول على كميات أكبر من المتوقعة من مبيعات البترول.

وانضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى، حيث إن الطلب على النفط ما زال قويا وارفعت التوقعات بسبب الاستهلاك الأفضل من المتوقع في الصين.

وأدت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الربع المقبل إلى هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف مقابل سلة من العملات الرئيسية، ومن الممكن أن يعزز تراجع الدولار الطلب على النفط من خلال جعل الخام أرخص بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

الطاقة الأمريكية ستصدر تقرير لها عن مخزونات النفط

وستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول تقرير لها عن مخزونات النفط خلال أسبوعين اليوم الأربعاء، إذ لم تصدر تقريرها الأسبوع الماضي بسبب تحديث الأنظمة.