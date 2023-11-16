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«البترول» في رسالة للعاملين: استرداد حقول سيناء من ثمار انتصار أكتوبر المجيد

كتب:

مارينا رؤوف
03:25 م | الخميس 16 نوفمبر 2023
المهندس طارق الملا

المهندس طارق الملا

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن 17 نوفمبر يمثل مناسبة غالية تجسد ثمرة من ثمار انتصار أكتوبر المجيد، وتضحيات شهدائنا فى سبيل استعادة سيناء العزيزة، نستلهم منه في قطاع البترول الإرادة والعزيمة والإصرار على مواجهة التحديات والاستمرار في العطاء.

وأضاف الملا في رسالته بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لليوم القومي للبترول لاسترداد حقول بترول سيناء وعودتها إلى السيادة المصرية عام 1975، أن الوزارة تعتز وتقدر بأبناء قطاع البترول وجهودهم ودورهم المتواصل فى خدمة الوطن والمساهمة فى بناء دولة قوية مستقرة تقوم على العلم والعمل والإنتاج.

الملا يشيد بالعاملين في قطاع البترول

وأشار إلى أن ما تحقق من تطوير وتحديث في هذا القطاع الحيوي وعبور للتحديات الصعبة التي واجهته ما كان ليحدث لولا مجهوداتهم الكبيرة وتفانيهم في العمل وحرصهم وتنفيذهم الواعى لرؤية وخطط التطوير والتحديث.

وأكد أنه على ثقة بأن العاملين بقطاع البترول لن يألوا جهدا في تقديم المزيد والقيام بدور أكبر في تنمية موارد مصر وزيادة إنتاجها من أجل الاقتصاد المصرى في ظل التحديات التي تواجهها مصر والمنطقة والتي تحتاج من الجميع التكاتف والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية من أجل الوطن فى هذا الوقت الدقيق ودعم جهود نموه واستقراره.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.