مترو الأنفاق يكثّف ضخ القطارات لاستقبال مشجعي منتخب مصر أمام جيبوتي

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، توافر قطار كل 5 دقائق بالتزامن مع مباراة منتخب مصر لكرة القدم ضد منتخب جيبوني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ودوّنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: «شجعوا منتخبنا النهارده في استاد القاهرة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، منتخب مصر لكرة القدم هيلعب ضد منتخب جيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم محطاتنا - وعلى الأخص محطة الاستاد – وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة».

وتابعت الشركة في تدوينتها: «هيتوفر قطار كل 5 دقايق عشان يوصلكم في أسرع وقت، استمتعوا بالماتش مع آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو».