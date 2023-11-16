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مترو الأنفاق يكثّف ضخ القطارات لاستقبال مشجعي منتخب مصر أمام جيبوتي

كتب:

كريم روماني
03:49 م | الخميس 16 نوفمبر 2023
حركة المترو - صورة أرشيفية

حركة المترو - صورة أرشيفية

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، توافر قطار كل 5 دقائق بالتزامن مع مباراة منتخب مصر لكرة القدم ضد منتخب جيبوني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ودوّنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: «شجعوا منتخبنا النهارده في استاد القاهرة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، منتخب مصر لكرة القدم هيلعب ضد منتخب جيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم محطاتنا - وعلى الأخص محطة الاستاد – وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبالكم بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة».

وتابعت الشركة في تدوينتها: «هيتوفر قطار كل 5 دقايق عشان يوصلكم في أسرع وقت، استمتعوا بالماتش مع آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو».

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.