وزارة النقل تدرس صناعة بوابات تذاكر المترو محليا

وجه وزير النقل بالاستفادة من المنتج المحلى في مشروعات الوزارة، موجها بدراسة تصنيع بوابات التذاكر في محطات المترو محليا، من خلال عمل شراكات مع المصانع العالمية لتوفيرها في مصر مع اختيار الشكل والجودة والسعر الأنسب.

وتفقد الوزير نماذج للكراسي المقرر استخدامها في قطارات الدرجة الأولى والثانية بمعرض النقل الذكي، موجها باستخدام النوعيات المصنعة محليا مع الحرص على الجودة وراحة الراكب.

وأكد الوزير حرصه على استخدام الخامات المصرية في كل الصناعات، مع تفضيل المنتج المصري عن غيره، خاصة أن الدولة تعمل على توطين الصناعات ومنع الاستيراد، مع العمل على دعم فكرة مشاركة الشركات العالمية للتصنيع المحلي.

توقيع عدد من الشراكات مع الشركات العالمية

وفي سياق متصل، تم توقيع عدد من الشراكات على هامش المعرض، كان أبرزرها توقيع شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي» التابعة لوزارة النقل مجموعة من البرتوكولات ومذكرات تفاهم، أبرزها توقيع بروتوكول مع وشركتي بوش «BOSCH» الألمانية و«CYPOD» النرويجية، لدعم المشروعات اللوجيستية بقطاع الموانئ بدءا بنظام تأمين وتتبع حركة الحاويات، وبروتوكول مع وجامعة مصر للمعلوماتية، لتدريب أوائل كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وتأهيلهم لسوق العمل ميدانيا، إلى جانب بروتوكول تعاون مع مودرن أكاديمي بشأن التدريب الميداني لأوائل كلية علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة وتأهيلهم لسوق العمل.