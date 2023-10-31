«النقل»: تخفيف أحمال الكهرباء لن يؤثر على حركة المترو

قال وزير النقل، إن تخفيف أحمال الكهرباء لا يؤثر على حركة المترو أو القطارات، موضحًا أن كل وسيلة لها مصدرين للكهرباء.

وأضاف وزير النقل، أن حركة المترو لم تتأثر الآن: «الوزارة لديها التأمينات الكافية لهذا الملف»، بالتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء.

وفي سياق متصل، حددت مختلف المحافظات خريطة تخفيف أحمال الكهرباء بها بعد قرار رئاسة الوزراء، ففي الإسكندرية، يبدأ تخفيف الأحمال من خلال قطع الكهرباء في مختلف المناطق بالتدريج لمدة ساعتين، إذ يبدأ القطع في أول منطقة من الساعة 11 صباحا بدلًا من الساعة 12 ظهرًا، وسيكون مدة الفصل ساعتين ويجرى الأمر بالتدريج حسب موعد القطع لكل مجموعة.