«التموين»: نكثّف ضخ السكر في الأسواق.. وانخفاض سعره في الأسواق قريبا

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تكثيف ضخ السكر في الأسواق الأيام المقبلة، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض سعره، حيث تصل 100 ألف طن سكر خلال أيام، تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية، من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبية احتياجات ‏المواطنين من السلعة الاستراتيجية الهامة.

سعر السكر في السوق

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّ سعر السكر في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية سيظل مستقر كما هو عند 27 جنيها للكيس وزن كيلو، لافتا إلى أنّ تكثيف الضخ مستمر من مخازن الجملة لفروع المجمعات الاستهلاكية، فضلا عن إتاحته لأي مواطن.

وشددت على أنّ المضاربات التي قد تحدث في بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها السكر، لن تؤثر على سعره في المجمعات الاستهلاكية، وسيظل عند 27 جنيها.

حجم المخزون الاستراتيجي من السكر

ووفق آخر تقرير من وزارة التموين عن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر، فإنّه يكفي حتى أبريل 2024، فضلا عن اقتراب موسم الحصاد في شهري يناير ‏وفبراير المقبلين بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر، ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر.

حجم الضخ اليومي من السكر في الأسواق

وتضخ وزارة التموين يوميا، من مخازنها بين 2000 إلى 3 آلاف ‏طن سكر لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم، وتلبية احتياجات المواطنين من السكر، وتطبيقا لمبادرة تخفيض الأسعار.