استقرار سعر السكر في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استقرار سعر السكر لحاملي البطاقات التموينية والجاري صرفه حاليا ضمن مقررات تموين شهر سبتمبر الجاري، لافتة إلى تكثيف ضخ السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بسعر ينخفض عن الأسواق بنحو 8 جنيهات.

سعر السكر في التموين والأسواق

وأشارت وزارة التموين، إلى استقرار سعر السكر لأصحاب البطاقات التموينية والذي يتم صرفه وفقا لحصة بطاقة التموين من السكر بناء على كيس سكر واحد لكل فرد على البطاقة، إذ يبلغ سعر الكيس 12.60 جنيه من منافذ البقالين.

ونوهت وزارة التموين، بأنّ تكثيف ضخ السكر إلى 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، بسعر 20 جنيها سعر الكيس المعبأ وزن 1 كيلو جرام، بتخفيض نحو 8 جنيهات عن سعر كيلو السكر الحر في السوق المحلية والسلاسل التجارية والذي يصل سعره 28 جنيها.

حصاد القصب والبنجر

ويبلغ حجم الاحتياطي الاستراتيجي لدى وزارة التموين من السكر نحو 8 أشهر، إذ يكفي لأكثر من 8 أشهر، فضلا عن قرب موسم حصاد قصب السكر في يناير المقبل، وموسم حصاد بنجر السكر في فبراير المقبل، ما يزيد من حجم الاحتياطي الاستراتيجي.