حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الإسكندرية

قال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية إنه تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإزالتها في المهد، وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات المتابعة، قامت مديرية الزراعة بالإسكندرية بشن عدة حملات لإزالة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.

إزالة 8 حالات بالمعمورة

وأشار الششتاوي إلى أنه تم شن حملة بزمام المعمورة وإزالة عدد 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية منهم عدد 2 حالة تعد بزمام إدارة المعمورة الزراعية التابع لحي المنتزه أول وعدد 6 حالات تعد بزمام إدارة خورشيد التابع لحي وسط بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك في وجود مهندسي حماية الأراضي و بمصاحبة قوات الآمن .

إزالة 11 تعد بالعامرية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم شن حملة أخرى بالعامرية وإزالة عدد 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بزمام إدارة العامرية الزراعية التابع لحي العامرية ثان بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك في وجود مهندسي حماية الأراضي وبمصاحبة قوات الآمن، إلى جانب إزالة عدد 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بزمام إدارة العامرية الزراعية التابع لحي العامرية أول بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك في وجود مهندسي حماية الأراضي وبمصاحبة قوات الآمن، وتم التنبيه بضرورة تكثيف المرور وسرعة عودة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة الأنقاض.