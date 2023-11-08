«زراعة الإسكندرية» تختتم مؤتمرها الدولي عن مستقبل الثروة الحيوانية

اختتم قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، أعمال المؤتمر الدولي السادس «مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي» الذى نظمه بالتعاون مع الجمعية المصرية للإنتاج الحيواني، واستمرت أعماله لمدة ثلاث أيام، بحضور المتخصصين من الجامعات والمعاهد البحثية المصرية والعربية والأجنبية المختلفة، ونواب رؤساء الجامعة السابقين، وعمداء ووكلاء كليات الزراعة من الجامعات المصرية وشخصيات عامة من هيئة الثروة السمكية، وهيئة سلامة الغذاء.

وأشار الدكتور محمد بهي الدين محمد عميد كلية الزراعة، في كلمته الختامية اليوم، إلى أن فاعليات المؤتمر تضمنت مناقشة العديد من القضايا الهامة، على رأسها الأمن الغذائي.

أهداف التنمية المستدامة في ظل تغير المناخ

وأوضح أن الجلسات ناقشت عدة محاور تتعلق بأهداف التنمية المستدامة في ظل تغير المناخ وندرة المياه، وإعادة صياغة استراتيجية الثروة الحيوانية وتصحيح مسارها لتوفير المنتجات الحيوانية، وكذلك واقع ومستقبل صناعة الدواجن والثروة السمكية ومحور التقنيات الحديثة وربط العلوم وتداخلها ودورها في تحسين أداء الحيوانات المزرعية وكفاءتها الإنتاجية.

300 باحث يشاركون في المؤتمر

وأشارت الدكتورة هبة صبري سلامة وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 300 من اساتذة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمهتمين بالثروة الحيوانية وتضمنت الفعاليات ورشة عمل عن التطبيقات الصناعية للنانوتكنولوجي والميكروبيولوجي للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية في ظل التغيرات المناخية.

جلسات المؤتمر

كما تضمن المؤتمر جلسات علمية أونلاين شارك فيها أساتذة من إسبانيا والصين واليابان والمكسيك وتركيا ومجموعة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، كما أجريت جلسات عن الاستزراع السمكي واستخدام تقنية المياة الممغنطة علي اداء الحيوانات المزرعية.

وأشارت أيضاً إلى عقد جلسة عن الثروة الداجنة والتقنيات الحديثة في تغذية الحيوان لتعظيم انتاجية الحيوانات المزرعية.