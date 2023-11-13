«زراعة الإسكندرية» تكشف أسباب تساقط ثمار الموالح وتقدم حلولا للمزارعين

نظمت مديرية الزراعة بالإسكندرية، دورة تدريبية بالمحطة الإقليمية لغرب الدلتا والساحل الشمالي بمركز بحوث البساتين بالصباحية برئاسة الدكتور أحمد صالح أبو شنب، مدير المحطة الإقليمية لغرب الدلتا والساحل الشمالي.

قال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الدورة التدريبية تم تنفيذها في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالإسكندرية والإدارة المركزية للبساتين، معهد بحوث البساتين وتوجيهات المهندسة تريزه سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي والمهندسة صافيناز محمد الفضالي، مدير إدارة البساتين وتنسيق، إبراهيم بسيوني، مدير إدارة التدريب.

الأضرار الفسيولوجية للموالح

وأشار «الششتاوي» أن اليوم الرابع شهد محاضرة ألقاها الدكتور سامر عبد الواحد، مدير محطة البساتين بعنوان «الممارسات الجيدة لتداول وتعبئة الموالح» والمستمرة وذلك بحضور مهندسي مديرية الزراعة وطلبة كلية الزراعة والخريجين والمهتمين بموضوع الدورة، حول تقنية تداول ثمار الموالح والعيوب والأضرار الفسيولوجية لثمار الموالح وعمليات تهيئة وإعداد الثمار للتداول والتخزين.

أسباب تساقط الموالح

وأوضح الدكتور نبيل الششتاوي، أن الدكتور محمود جمعة عبد الجواد قام بتوعية المزارعين حول أسباب تساقط ثمار الموالح، إذ أن من أسباب تساقط الموالح، ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة رطوبة التربة والكثير من العوامل الأخرى التي تتسبب في تساقط أزهار الحمضيات منها، الصقيع الربيعي، التقلبات في درجة الحرارة، الري غير المنتظم، التسميد ودوره في تساقط أزهار الموالح، الاستخدام الخاطئ للأسمدة والمبيدات، نقص عنصر البوتاسيوم.