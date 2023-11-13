برنامج تدريبي لمستخدمي المبيدات في «زراعة الإسكندرية»

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات، بدء البرنامج التدريبي لمطبقي المبيدات والذي سينفذ بمقر مديرية الزراعة بالإسكندرية، بمقر المديرية بمحطة مصر، القاعة الإرشادية، الدور الثاني، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/11/26 ولمدة أربعة أيام من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.

الاشتراك متاح للجميع

وقال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن البرنامج التدريبي لمطبقي المبيدات متاح الاشتراك لجميع المواطنين المهتمين بمجال المبيدات في حالة توفر شروط الاشتراك في الدورة، حيث تتيح مديرية الزراعة خدماتها لجميع المواطنين لنشر التوعية الزراعية، واكتساب الخبرات مما يعود بالنفع على المجتمع بصفة عامة.

طريقة الاشتراك

وأشار الششتاوي، أنه على من يرغب في التسجيل والاشتراك في الدورة التوجه إلى إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالإسكندرية الدور الرابع أو إرسال صورة الرقم القومي وصورة شهادة التخرج على الواتس آب 01272898479، وعلى الجميع إحضار صورة الرقم القومي وصورة شهادة التخرج والأدوات الكتابية الخاصة به وعدم التأخير أو الغياب، المتدرب الذي يسجل اسمه ولا يحضر الدورة ليس له حق في حضور دورات أخرى.

شهادة معتمدة

وأوضح الدكتور نبيل الششتاوي، أن التسجيل في مواعيد العمل الرسمية بمديرية الزراعة بالإسكندرية إلى حين اكتمال العدد، المتدربين الذين انتهت مدة صلاحية شهاداتهم التسجيل وحضور الدورة للحصول على شهادة جديدة، يمنح المتدرب شهادة معتمدة من لجنة المبيدات الزراعية بالوزارة مع نهاية التدريب من الدكتور حمدي قطب أبوطالب، مسؤول التدريب بمحافظة الإسكندرية.