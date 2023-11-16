ندوة لـ«وحدة سكان» الأقصر حول أسباب غلاء المهور

نظمت وحدة السكان بالأقصر، أولى ندواتها ضمن مبادرة المؤنسات الغاليات للحد من غلاء المهور، بالتعاون مع منطقة وعظ الأقصر، بمسجد التوحيد بقرية الحبيل في مركز ومدينة البياضية، بمشاركة 110 فتيات من المقبلات على الزواج.

أسباب الغلاء في المهور

أوضحت رجاء شوقي، رئيس الوحدة، أن اللقاء تخلله تنظيم حوار مجتمعي مع الفتيات، تحدثن فيه عن أسباب الغلاء فى المهور، بحضور أحمد العراقي، منسق المسؤولية المجتمعية وعضو المجلس الاقليمي للسكان.

وألقت الواعظة الدكتورة سمر محمد حساني، محاضرة حثت فيها الفتيات على الكف عن المغالاة في تكاليف الزواج والمفاخرة في غلاء المهور، إذ أنها ظاهرة من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمعات العربية، التي تؤثر سلبًا على الفرد والأسرة والمجتمع ككل، بما تحدثه من مشكلات اقتصادية واجتماعية ونفسية وسلوكية، وتتفاوت تلك الظاهرة من حيث الحجم ودرجة الانتشار من جيل إلى آخر.

توصيات لمواجهة الظاهرة

وخرجت وحدة السكان بالأقصر، بعدة توصيات لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تسهيل الجمعيات والمؤسسات الخيرية، أمور الزواج وتبني إقامة حفلات الزواج الجماعي، والتي تستهدف بها شرائح المجتمع التي تعاني من الفقر والظروف الأسرية الصعبة، كذلك من الطرق التي لا يمكن إغفالها في مواجهة هذه الظاهرة والحد منها قيام السلطة التشريعية بسرعة سن العديد من التشريعات والقوانين لتحديد المهر بمتوسط ومعيار معين يضمن عدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، مع إعداد وثيقة مجتمعية يلتزم بها جميع أفراد المجتمع.