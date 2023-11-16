أخبار غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يدمّر 58% من المباني ويهدم 73 مسجداً و7 كنائس

مازلت اخبار غزة تتصدر اهتمامات العالم، مع استمرار العدوان الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني لليوم 41 على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن أكثر من 58% من المبانى دُمرت في غزة، أي 276 ألف وحدة سكنية تقريباً، والوحدات المدمرة كلياً أكثر من 54 ألفاً، والوحدات السكنية المدمرة جزئياً 222 ألفاً، مؤكدة تضرر ما لا يقل عن 7 كنائس، و73 مسجداً.

اخبار غزة والعدوان الإسرائيلي

وأوضحت الوزارة في تقرير لها عن آخر أخبار غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في استهداف المدنيين المهجرين قسراً، سواء داخل الملاجئ أو أثناء تواجدهم على الطرق بحثاً عن الأمان في المنطقة الجنوبية من غزة، لافته إلى أن الأونورا نوهت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت إحدى مدارسها ومركزين صحيين في المنطقة الشمالية، وأجبرت النازحين قسشراً الذين يحتمون هناك على الإخلاء باتجاه الجنوب ثم تم قصف المركزين الصحيين.

وأكدت الوزارة، أنه في رفح تم استهداف دار ضيافة تابعة للأونورا مخصصة لإيواء موظفي الأمم المتحدة من خلال ضربات بحرية الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى أضرار جسيمة.

وأكدت أنه يقدر العدد التراكمي للنازحين قسراً منذ بداية الحرب في غزة بأكثر من 1.6 مليون شخص أي ما يعادل 70% من سكان قطاع غزة.

183 ألف نازح قسري في غزة

ونوهت إلى أنه يتواجد حوالي 183 ألف نازح قسري في 154 منشأة تابعة للأونروا في الشمال، ومع ذلك لم تعد الأونروا قادرة على تقديم الخدمات في تلك المناطق وليس لديها معلومات دقيقة عن احتياجات الناس وظروفهم منذ التهجير القسري الإسرائيلي والإخلاء القسري لجميع العاملين في المجال الإنساني في 12 أكتوبر.