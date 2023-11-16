معلمو إهناسيا ببني سويف ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم «السيسي»

نظمت نقابة المعلمين بمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، برئاسة محمود فهيم نقيب معلمي إهناسيا، اليوم، مؤتمرًا حاشد للمعلمين بإهناسيا، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، ضمن سلسلة مؤتمرات أطلقتها النقابة.

حث المعلمين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

تضمن المؤتمر تعريف المعلمين بحقوقهم السياسية والدستورية وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

جاء ذلك بمشاركة مصطفى الديب نقيب المعلمين في بني سويف، وخالد عبدالعظيم وكيل إدارة إهناسيا التعليمية، وجموع من المعلمين.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي

في بداية كلمته، رحب محمود فهيم نقيب معلمي إهناسيا بالحضور، مؤكدًا أن الوقت قد حان لرد الجميل للرئيس السيسي، معلنًا تأييده للمرشح عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، و أن الجميع يتطلع ويسعى إلى استمرار الاستقرار، ودعم جهود التنمية في كل القطاعات، ومنها جهود كبيرة في التعليم العالي لتوفير فرص لجميع الطلاب لدراسة ما يتمنون.

نقيب المعلمين ببني سويف: جموع المعلمين يدعمون الرئيس

في كلمته أكد مصطفى الديب، نقيب المعلمين على ضرورة التكاتف والوقوف خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وقف أمام العالم ليحمي أرض مصر بسيناء، مطالبًا بدعمه بحشود أمام الصناديق يوم الانتخابات، مؤكدًا على أن جموع المعلمين يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليستكمل مسيرة العطاء والإنجاز والبناء في ظل الاستقرار والأمان الذي تنعم به مصر في عهد الرئيس السيسي.