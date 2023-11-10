مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في بني سويف

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف برئاسة النائب حسام العمدة، وحضور الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضور موسع لنواب محافظة بني سويف

حضر الاجتماع؛ أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بني سويف، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، وذلك بمركز شباب الفشن بحضور أكثر من 7 آلاف من أهالي مركز الفشن والمراكز المجاورة، رافعين لافتات تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

دقيقة حداد على أرواح ضحايا فلسطين

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان «إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض بني سويف».

تحديات واجهت الدولة المصرية

وفي بداية كلمته، رحب النائب حسام العمدة، بالحضور، قبل أن يُسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا .

وقال الدكتور هشام بشير وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن الدولة المصرية نجحت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصمود أمام تحديات خارجية، وإن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية.

كما تضمنت المشاركات كلمات لفضيلة الشيخ عبد الحكيم نصر الله بمديرية الأوقاف ببني سويف، والقمص يوسف بشري راعي كنيسة السيدة العذراء بالفشن.