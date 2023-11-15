مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالأقصر

نظمت الساحة الرضوانية شرق الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرا جماهيريا حاشدا للإعلان عن دعم ومبايعة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور الشيخ زين العابدين أحمد رضوان، رائد الساحة، والإعلامي مصطفى بكري، والنائب محمد العماري، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، وقيادات الأزهر والأوقاف والكنيسة، وجمع غفير من أهالي الأقصر.

مشروعات لا ينكرها إلا أعمى البصيرة

بدأ المؤتمر بالقرآن الكريم، تلاه كلمة للشيخ زين العابدين أحمد رضوان، رائد الساحة، أعلن فيها تأييده ومبايعته للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن السيسي أنقذ مصر ورفع شأنها، وتحدى بها الصعاب، وأن المشروعات والانجازات التي حققها لا ينكرها إلا أعمى البصيرة، مطالبا المصريين بالاحتشاد أمام اللجان لأن صوتهم حق وأمانة ولابد من أداء الأمانة للسيسي الذي يقود البلاد في وقت عصيب مواجها ضغوطات دولية لا نتخيلها.

ثم ألقى الإعلامي مصطفى بكري، كلمة أكد فيها أن السيسي هو الأصلح لقيادة البلاد في الفترة المقبلة، لما حققه من إنجازات ونجاحات ضخمة في ربوع البلاد، والأحداث الأخيرة أثبتت انه رجل وطني، حافظ على مصر وكل شبر فيها من أي مغتصب، كما خلصنا من أعوان الصهاينة والمتآمرين.

الاصطفاف خلف القيادة السياسية

ثم ألقى الأنبا بيمن، اسقف نقادة وقوص، كلمة أعرب فيها عن كامل دعمه وتأييده للسيسي في الانتخابات المقبلة، داعيا جموع الشعب للوقوف والاصطفاف خلف القيادة السياسية والمرشح السيسي لما يمتلكه من مقومات رجل الدولة الوطني.

وشهد المؤتمر الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة وقراءة الفاتحة، كما شهد هتافات داعمة للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، رافعين أعلام مصر وصور السيسي، كما تزينت الساحة بصور المرشح السيسي.