محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة ونظيره التركي لزيارة مصابي غزة

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وفخر الدين قوجه وزير الصحة التركي، أثناء وصولهما مدينة العريش جوا قادمين من القاهرة.

ويرافق المحافظ وزير الصحة ونظيره التركي خلال تفقد المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وزير الصحة المصري ونظيره التركي يتفقدان مستشفى العريش

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي فخر الدين قوجة، عددًا من المصابين والجرحى والأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي، أن الوزيرين تفقدا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري.

العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين في غزة

وتابع «عبدالغفار» أن الوزيرين اطلعا على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.

وقال «عبدالغفار» إن الوزيرين اتفقا على إمكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة والذين تم إخلاؤهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.