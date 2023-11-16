حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي وفدا من قيادات «مستقبل وطن» بالإسكندرية

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي، وفدا من قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، بحضور وسام صبري المدير التنفيذي للحملة، وأعضاء هيئة مكتب الحملة.

وثمن المستشار محمود فوزي جهود حزب مستقبل وطن ودعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحزب له قاعدة شعبية كبيرة وأغلبية كبيرة بمجلس النواب.

وأكد رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن هناك توجيه من المرشح الرئاسي، بتقليل أوجه إنفاق الدعاية الانتخابية، وتوجيه كل الجهات والأفراد، الذين يريدون التبرع للحملة، بالتبرع للمؤسسات الأهلية المصرية، وعلى رأسها حياة كريمة، لإغاثة أشقائنا في فلسطين، خصوصًا في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية التكاتف والتنسيق بين كل الجهات، ومكاتبها في المحافظات، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأكد وفد الحزب، أنهم ينظمون بالفعل العديد من الفعاليات والمؤتمرات الحاشدة، لدعوة المواطنين للنزول إلى الانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية، مشيدين بأن المرشح الرئاسي لم يتخذ من القضية الفلسطينية قضية انتخابية.

وثمن الوفد، إنجازات ومبادرات المرشح الرئاسي في كل مكان في مصر.