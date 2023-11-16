«المصرية لشباب الأعمال» تعلن نتائج انتخابات 10 لجان نوعية

أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) برئاسة بسام الشنواني، نتائج انتخابات اللجان النوعية التي تضم 10 لجان، وهي «الصناعة، والطاقة، والتجارة، والنقل واللوجستيات، والسياحة»، إضافة إلى «الزراعة، والتشييد والبناء، والاستثمار العقاري»، فضلا عن لجان «التعليم، والاستشارات، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والدواء، والتمويل والبنوك والتشريعات القانونية والاستثمار ولجنة ريادة الأعمال».

وفاز عمرو إمام، برئاسة لجنة الصناعة والطاقة وشيماء عليبة وهشام مدكور نائبين للرئيس، كما فاز منصور الجبلي برئاسة لجنة التجارة والنقل واللوجستيات، وأحمد سمير نائبا، وفازت رشا القاضي برئاسة لجنة السياحة.

وجرى انتخاب محمد نجيب رئيسا للجنة الزراعة، ومحمد حسام الخولي نائبا، وفي لجنة التشييد والبناء فازت زينة نصر بمنصب نائب الرئيس، وفاز مروان الشنواني برئاسة لجنة التعليم، وأحمد علاء فايد نائبا لرئيس اللجنة، وفازت إيمان هاني بمنصب نائب رئيس لجنة الاستشارات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي لجنة الصحة والدواء، انتخب مازن ماجد المنشاوي رئيسا للجنة، ووفيق عبدالرحمن نائبا لرئيس اللجنة، وفاز أحمد حسين بركات بمنصب رئيس لجنة التمويل والبنوك والتشريعات الاقتصادية، وهدير هلال وكريم الزرقاني نائبين، وفي لجنة ريادة الأعمال انتخب أحمد حازم دكروري رئيسا للجنة، وكريم عثمان نائبا لرئيس اللجنة.

وأكد محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، أنّه سيتم الإعلان عن باقي النتائج والانتهاء من التشكيل النهائي للجان النوعية بالجمعية، وسيتم تفعيل دور اللجان لمناقشة القضايا الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والخروج برؤية موضوعية للتعامل مع التحديات والمشكلات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والخدمية وتقديم الحلول المقترحة وآليات التنفيذ.

وقال أبو باشا: «نعمل على التواصل مع الجهاتكافة في الدولة من أجل مشاركة شباب الأعمال في البناء الاقتصادي وعرض وجهة نظر الشباب في التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية توفر فرص العمل الكريمة للشباب، وتحفّز رواد الأعمال على الإنتاج وترفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والتصدير».