الشركة المنتجة لفيلم «بلوموندو» تعلن تبرعها بجزء من الإيرادات لأهالي غزة

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «بلوموندو» بطولة الفنان حسن الرداد، عن تبرعها بجزء من إيرادات الفيلم لأهالي غزة، لا سيما بعد تصاعد الأحداث هناك، واستشهاد أكثر من 11 ألف شخص على يد الاحتلال الإسرائيلي.

ارتباطات تعاقدية ملزمة تمنع تأجيل الفيلم

وكشفت الشركة المنتجة، في بيانٍ، عن أسباب عرض فيلم بلوموندو، بالتزامن مع تلك الأحداث المؤسفة، مؤكدة أنّ «الأمر يعود لارتباطات تعاقدية ملزمة تمت قبل الأحداث، وهذه الارتباطات هي التي منعت تأجيله رغم محاولات حثيثة من المنتج وبطل العمل حسن الرداد».

وأضاف البيان أن «شركة رويال صن الجهة المنتجة للفيلم قررت عدم إقامة عرض خاص والاكتفاء بعرض العمل في مصر ودول الخليج والعديد من الدول العربية في نفس التوقيت».

يذكر أنّ الإعلان الرسمي لفيلم «بلوموندو» قد تجاوز حاجز المليوني مشاهدة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب طرحه منذ 48 ساعة فقط.

أبطال وأحداث فيلم بلوموندو

فيلم «بلوموندو» انتاج رويال صن، وبطولة حسن الرداد، وميرنا نور الدين، ومحمود حافظ، وهاجر أحمد، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته راسًا على عقب.