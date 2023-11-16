تضامنا مع غزة.. حسن الرداد يلغي العرض الخاص لفيلمه الجديد «بلوموندو»

عبر الفنان حسن الرداد عن استيائه الشديد وحزنه لما يحدث في غزة، مشيرا إلى أنه لا يملك قرار اختيار توقيت عرض الفيلم، خاصة أن العمل تعاقد عليه منذ فترة طويلة.

إلغاء العرض الخاص لفيلم بلوموندو

وكتب حسن الرداد عبر حسابه الشخصي«فيس بوك»: « يلم بلوموندو يعرض في كل الدول العربية، للأسف إحنا بنمر بفترة صعبة جدا ومؤلمة نفسيا، بسبب اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات وحشية يومية للمدنيين وخاصة الأطفال».

وأضاف: «فيلمي الجديد كنت تعاقدت عليه من فترة والمنتج والموزع حددوا موعد لعرضه وتوزيعه مسبقا، وأنا طبعا مُتفهم ده تماما وبحترم الالتزام بالتعاقد، ولكن بعتذر لوسائل الإعلام أنا وكل صنّاع العمل عن إقامة عرض خاص للفيلم فى مصر، نظرا للظروف الراهنة، إذ جرى الاتفاق بيني وبين شركة الإنتاج على ذلك».

إيرادات فيلم بلوموندو

وعن إيرادات فيلم بلوموندو، قال: «جرى الاتفاق بيني وبين شركة الإنتاج أيضا بالتبرع بإيراد أول أسبوع في مصر، لصالح أهالينا في غزة».