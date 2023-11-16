«المصري» تحت 18 عاما يفوز على ضيفه «مستقبل سبورت» برباعية نظيفة في بورسعيد

فاز فريق المصري تحت 18 عاما الفئة العمرية 2005، بقيادة وائل الجبالي، على ضيفه فريق مستقبل سبورت بـ4 أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس بملعب السيد متولي في بورسعيد ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية «ب»، وأدارها طاقم تحكيم من منطقة السويس مكون من عمرو محمد، وعبد الله أحمد، وشادي علي.

18 نقطة رصيد المصري

وأعلن بيان للنادي المصري أنه بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة من 8 مباريات منافسًا على صدارة جدول الترتيب.

انتهى الشوط الأول بتقدم النسور الخضر بهدفين، سجلهما صالح فريد وأحمد بركات في الدقيقتين السابعة عشر والثانية والثلاثين، بعد أداء قوي من جانب لاعبي المصري، مع التغييرات العديدة التي دفع بها وائل الجبالي، ومع ضغط فريق المصري احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أحرز منها عبد الوهاب نادر الهدف الثالث، في الدقيقة التاسعة والثلاثين، واختتم أحمد أبو الفتح أهداف المباراة بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 43، لتنتهي المباراة بفوز المصري برباعية نظيفة.

لاعبي المصري

مثل المصري في المباراة:-

حراسة المرمى: محمد حسام.

خط الدفاع: صالح أحمد، مهند صلاح الدين، عبد الوهاب نادر، أحمد صلاح.

خط الوسط: أحمد رامي، محمود أشرف، أحمد بركات.

خط الهجوم: حسين عبد الستار، أحمد أبو الفتح، صالح فريد.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من وائل الجبالي مدربًا عامًا، وأحمد صلاح الدين مدربًا مساعدًا، وطارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى.