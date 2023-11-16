السفير الفلسطيني: شلل كامل في جميع المرافق بغزة والمساعدات «نقطة في بحر»

قال السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، إن هناك شلل كامل في كافة المرافق الموجودة داخل قطاع غزة، وعلي رأسها المستشفيات، بسبب عدم إدخال الكميات اللازمة من الوقود اللازم لتشغيل المولدات، بعد استهداف محطات الكهرباء.

واضاف «اللوح»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش لقائه مع محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، أن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة، وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي عرقلتها، هي بمثابة «نقطة في بحر المطلوب لإغاثة الشعب الفلسطيني».

اللوح: نرفض أي محطات لتهجير الشعب الفلسطيني

وأكد السفير الفلسطيني أن الحكومة الفلسطينية ترفض بشكل قاطع أي خطة للتهجير أو توطين الشعب الفلسطيني، قائلاً: «نرفض الخطة القديمة الجديدة لإقامة دولة فلسطينية في جزء من قطاع غزة وعلى جزء من أرض سيناء المصرية، ونحن نحترم سيادة مصر ولن نقبل بإقامة الدولة الفلسطينية إلا على أرض فلسطين».

وقال السفير الفلسطيني: «نحن نتمنى أن تنجح الجهود المصرية المبذولة من أجل إيقاف الحرب، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني المكلوم، ونحن لامصلحة لنا في الحرب أو استمرارها أو اتساع رقعتها».

اللوح: مصر مشكورة تعمل علي مدار الساعة

ووجه السفير دياب اللوح الشكر للقيادة المصرية، التي وجهت منذ اللحظة الأولى ببذل كافة الجهود لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات.

وتابع أن «مصر مشكورة تعمل على مدار الساعة على إدخال المساعدات، للعمل على تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة ممنهجة من قوات الاحتلال الإسرائيلي».