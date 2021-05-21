السفير الفلسطيني: مصر قادت الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزة

حرص السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، على توجيه الشكر إلى مصر، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما ساعدت مجهودات مصر ورئيسها ووزارة خارجيتها، في وقف إطلاق النار بفلسطين، مؤكدا أن هذه الخطوة بمثابة الإنجاز المشترك لفلسطين ومصر ولكل الأحرار في العالم.

وأضاف «اللوح»، خلال مداخلة هاتفية، الجمعة، مع برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على شاشة mbc مصر، أن مصر استطاعت أن تقود الجهود الدبلوماسية التي أسفرت في النهاية على وقف العدوان الإسرائيلي لقطاع غزة، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتابع السفير الفلسطيني قائلا: «الشكر كل الشكر والتقدير كل التقدير لمصر على تلك الجهود، التي ساهمت في حقن دماء الفلسطينيون وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».

وأوضح أن فلسطين وشعبها، اعتادوا من مصر التدخل للرد كل عدوان يتعرض له الشعب الفلسطيني، حيث تبادر وتتعاون من أجل وقف هذه العدوانات، مشيرا إلى أن مصر كانت حاضرة خلال هذا العدوان وما سبقه من كل العدوانات التي قامت بها إسرائيل بحق فلسطين وشعبها.

وأردف أن فلسطين ترى في مجهودات مصر، وحرصها الدائم على دعم فلسطين وقضيتها، موقفا وطنيا قوميا عربيا أصيلا، قادما من مصر التي وصفها بـ«مصر العروبة والمحروسة»، التي كانت دائما ومازالت حريصة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط باكملها.

وواصل: «نحن في فلسطين رئيسا وشعبا ودولة ممتنون وشاكرون لمصر على كل هذه الجهود التي بذلتها مع بعض الدول العربية، وبعض الدول الأخرى حول العالم، من أجل وقف هذا العدوان على قطاع غزة».

ونبه «اللوح»، أنه يعتبر وقف هذا العدوان، يضع المنطقة باكملها على أعتاب مرحلة جديدة، مصرحا: «مرحلة ما قبل وقف اطلاق نار مرحلة لها ما لها، وما بعد وقف إطلاق النار مرحلة جديدة تماما».

وأكد أن تلك المرحلة الجديدة تطلب من الشعب الفلسطيني، العمل وقف مبادرة رئيس مصر لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن تلك المباردة قوبلت بترحيب من القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.