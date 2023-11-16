الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص على طفل بمستشفى الشفاء في غزة

جريمة جديدة تضاف لسجلات الاحتلال والذي تحتل قواته الأن مجمع الشفاء الطبي، وأمرت بإطلاق النار على أي شخص يتحرك داخل المستشفى.

إطلاق رصاصتين على طفل 12 عاما بمستشفى الشفاء

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال الإسرائلي أمرت بعدم التحرك داخل المستشفى والا ستطلق النار ولم ترحم طفل تحرك، حيث أطلقت النار على طفل يبلغ من العمر 12 عاما وأصابته برصاصتين في قدمه لانتقاله من قسم لآخر.

ونقلت «وفا» عن مراسلها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحاصر المستشفى بالدبابات والجرافات لليوم الثامن، في الوقت الذي اقتحم فيه جيش الاحتلال المستشفى، واتخذ نحو 5 آلاف كرهائن.

قوات الاحتلال فجرت ودمرت أجهزة طبية

وأشار «وفا» إلى أن قوات الاحتلال فجرت ودمرت أجهزة طبية، مثل الأشعة المقطعة والرنين وغيرها من الأجهزة، كما هدمت جرافات الاحتلال أسوار المستشفى الشمالية والجنوبية، ومطبخ المستشفى، وحطمت مركبات العاملين والمواطنين، كما جرفت جميع الطرق حول المسشفى على مسافة كيلومتر، ومنها شارع الوحدة، حيث دمرت المنازل والمحال تجارية، والصيدليات ومحطة وقود.