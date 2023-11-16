أستاذ بكلية الطب: زراعة الأعضاء بمصر في تطور مستمر

أكد الدكتور محمد بهاء، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، وأستاذ زراعة الكبد وعضو فريق زراعات جامعة عين شمس، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن تحديد الحد الأقصى للمتبرعين لأعضاء اليوم قرار صائب، موضحا أن هناك فرق فعليا بين التبرع لزراعة الكلي والأعضاء الأخرى كالكبد وغيرها، لافتا إلى أنه بالنسة للكلى فيمكن التبرع بها حتى 60 عاما لأن النقل يكون كاملا للكلية الواحدة حال صحتها وصحة المريض، ويمكن أن يعيش الإنسان بكلية واحدة.

زراعة الأعضاء في مصر في تطور مستمر

وأوضح الأستاذ بطب عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للأعضاء الأخرى الكبد والرئة، فيكون التبرع بجزء من العضو، ويجب ألا يزيد عمر المتبرع عن 50 عاما، ويكون في حالة جيدة جدا، منوها إلى أن عمليات زراعة الأعضاء في مصر في تطور مستمر عن الأعوام الماضية.

زراعة الأعضاء في مصر في أشد الحاجة إلى ضرورة إقرار قانون التبرع

وتابع أن عمليات زراعة الأعضاء في مصر في أشد الحاجة إلى ضرورة إقرار قانون التبرع من حديثي الوفاة، لأن ذلك سيؤدي إلى توافر كبير في الأعضاء وتقليل قوائم الانتظار التي تحتاج إلى أعضاء، وستسهم في المساهمة لعلاج الكثير من المرضى الذين يحتاجون أعضاء.