رائد زراعة الكبد لـ«مصر تستطيع»: «لو ماليش خير في بلدي مستحقش أعيش هنا»

قال الدكتور محمد عبدالوهاب، رائد زراعة الكبد ورئيس الجمعية العالمية للجهاز الهضمي، إنه فضّل البقاء في مصر والعمل بها رغم العروض الكثيرة للعمل بالخارج لأسباب كثيرة، متابعًا: «البلد دي اتعلمت فيها ببلاش، وخدت البكالوريوس في الطب وارتقيت مدرساً ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ في جراحة الجهاز الهضمي ببلاش».

أشعر بالسعادة لمساعدة الفقراء

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه إذا حصل على ذلك من أي دولة سيدفع الكثير من الأموال مقابل ذلك، متابعا: «إذا مكنش ليا خير في أهل بلدي والمواطنين الغلابة يبقى مستحقش أعيش في هذه البلد».

وأوضح أنه يشعر بالسعادة عندما تبني بلدك ومساعدة الفقراء، متابعا: «لما بتلاقي واحد فقير معندوش حاجة بتعمله العملية ويروح مبسوط ويشتغل، والدعوات دي تساوي ملايين».

المرض يصيب الغني والفقير

وواصل: «لما ست شايلة ابنها، وهو عنده 8 سنين وجاية من دمياط بتبيع فجل في الشارع، والولد أصيب بتضخم في الكبد، وجات قالتلنا يا دكتور أنا معنديش إلا الولد ده وهي تبكي، بيقولوا محتاج زرع وأنا هتبرع له بس مش معايا إلا أجرة العربية، قولنلها المرض يصيب الغني والفقير ولازم يتعالج».