مركز زراعة الكبد بالمنصورة: هدفنا إجراء 18 جراحة بدلا من 8 شهريا

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: « مركز جراحة زراعة الكبد بالمنصورة يحتفل بالحالة رقم 1000 في تاريخه.. 19 عاما من التميز والإنجاز.. ولسه مستمرين».

تمويل مشروع زراعة الكبد

وقال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن مركز الجهاز الهضمي يعتبر من المراكز ذات الطابع الخاص، بدليل أن القيادة السياسية وافقت على تمويل مشروع زراعة الكبد بما يقرب من 500 مليون جنيه.

وأضاف أنه يتم التوسع في حالات زراعة الكبد، بزراعة حالتين أسبوعيا، ومن المقرر مضاعفة العدد إلى 4 حالات بما يعادل 16 حالة أو 18 حالة في الشهر عوضا عن 8 حالات شهريا.

زراعة كبد 1000 شخص

وأشار إلى أن هذا الدعم يقدم من الدولة لخدمة المواطن المصري، وزراعة 1000 حالة كبد تعني أن هذا تاريخ لجامعة المنصورة منذ 40 عاما اهتمت الجامعة بهذا الملف.