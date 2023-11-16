تليفزيون فلسطين: اشتباكات عنيفة بمحيط مستشفى المعمداني وقوات الاحتلال تحاصره

كشف الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني بالدبابات، مضيفة أن هناك اشتباكات عنيفة في محيط المستشفى، وفق ما أفاد تليفزيون فلسطين.

حصار المستشفى الأهلي المعمداني

وبحسب تليفزيون فلسطين، بسبب حصار المستشفى الأهلي المعمداني بالدبابات والاشتباكات في محيطه، تعجز طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني عن الحركة للوصول للمصابين والجرحى.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن المستشفى الأهلي المعمداني هو الوحيد الذي يستقبل المرضى والجرحى من الفلسطينيين، بشكل جزئي.

نفاد الوقود وانقطاع الاتصالات

ويعاني المستشفى المعمداني من أزمة نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

فضلًا عن أن الطواقم الطبية بالمستشفى تعتني بأكثر من 500 جريح ومصاب، مع إمكانية وصول ضئيلة إلى الدواء، فيما يعاني الأطباء كذلك من الإرهاق ونقص شديد في الموارد الطبية.

والمستشفى المعمداني لا يضم سوى غرفتي عمليات و3 جراحين، وإمدادت الأدوية والتخدير منخفضة للغاية، حيث يتم إجراء عمليات جراحية بدون مخدر، فضلاً عن تأثر المبنى بالقصف والغارات المستمرة التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكدت أن المستشفى المعمداني هو المؤسسة الطبية الوحيدة القادرة على استقبال المرضى، من بين حوالي 30 مستشفى خرجوا من الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء، بما في ذلك مستشفيات القدس والرنتيسي والنصر التي خرجت خلال الأيام الثلاثة الماضية من الخدمة.