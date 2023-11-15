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إعلام فلسطيني: المستشفى المعمداني الوحيد الذي يعمل في شمال غزة

كتب:

منتصر سليمان
11:52 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن المستشفى المعمداني هو  الوحيد الذي يعمل في شمال غزة، ولا بد من تدخل المجتمع الدولي، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية».

إفلاس قانوني وأخلاقي

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن استفراد الاحتلال العنيف والدموي لشعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يصيب المجتمع الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

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بقلم منتصر سليمان