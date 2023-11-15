إعلام فلسطيني: المستشفى المعمداني الوحيد الذي يعمل في شمال غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن المستشفى المعمداني هو الوحيد الذي يعمل في شمال غزة، ولا بد من تدخل المجتمع الدولي، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية».

إفلاس قانوني وأخلاقي

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن استفراد الاحتلال العنيف والدموي لشعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يصيب المجتمع الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.